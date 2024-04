O Juventude arrancou cumprindo bem a cartilha do Brasileirão. Em seis pontos disputados, o time tem quatro. A equipe mostrou novamente um bom futebol diante do Corinthians, na noite de quarta-feira, no Estádio Alfredo Jaconi. A vitória por 2 a 0 foi a primeira no campeonato. Um triunfo diante de uma equipe como o Corinthians tem um peso diferente, segundo o técnico Roger Machado.