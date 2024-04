A vitória diante do Corinthians deu mais ânimo ao elenco do Juventude. Após vencer um adversário de peso e mostrando um bom futebol, o grupo de jogadores quer aproveitar ao máximo o começo do Brasileirão para seguir crescendo e somando pontos na elite do futebol nacional. Autor do segundo gol da vitória sobre o time paulista, o atacante Lucas Barbosa disse que o time quer lutar por coisas grandes e não apenas para fugir do rebaixamento.