O Juventude é um pesadelo para o Corinthians no Estádio Alfredo Jaconi. Na noite desta quarta-feira (17), o Papo derrotou a equipe paulista pelo placar de 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Jean Carlos e Lucas Barbosa. São oito jogos de invencibilidade do time da Serra sobre o Timão na Série A. A última derrota, em Caxias do Sul, foi em 2002 na elite nacional. Autor de um belo gol e destaque da partida, o meia Jean Carlos analisou o primeiro triunfo no campeonato.