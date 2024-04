O Estádio Alfredo Jaconi voltou a receber um jogo de Série A do Brasileirão nesta quarta-feira (17). E o primeiro desafio do Juventude diante de seu torcedor na competição foi diante do Corinthians, um dos gigantes do futebol do país, pela 2ª rodada. E a equipe de Roger Machado não decepcionou. Em uma noite inspirada de Jean Carlos, que marcou um golaço e deu uma assistência, o Ju saiu de campo com uma importante vitória por 2 a 0.