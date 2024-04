O Juventude voltou com força para Série A do Brasileirão. Nesta quarta-feira (17), venceu Corinthians, por 2 a 0, pela segunda rodada da competição no Estádio Alfredo Jaconi. E a equipe de Roger Machado foi muito bem. Em uma noite inspirada de Jean Carlos, que marcou um golaço e deu uma assistência, o Ju saiu de campo com uma importante vitória.