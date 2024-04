A janela para transferências de atletas que disputaram os estaduais será fechada na próxima sexta-feira (19). O Juventude irá contar com mais um reforço antes do encerramento do prazo. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o executivo de futebol do clube, Júlio Rondinelli, confirmou a vinda de um atleta.