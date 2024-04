O técnico Roger Machado não contará com o centroavante Gilberto para as próximas rodadas do Brasileirão. O atleta saiu mais cedo do jogo diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela primeira rodada da competição. Após o empate em 1 a 1, ele teve confirmada uma lesão no músculo posterior da coxa direita.