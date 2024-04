Após uma lesão no músculo adutor da coxa, o zagueiro Danilo Boza faz trabalhos físicos no Juventude. O atleta deve estar entre os relacionados para a partida diante do Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi. O jogador sofreu a lesão logo aos 10 minutos do jogo de volta da semifinal do Gauchão, contra o Inter, no Beira-Rio. Agora, o atleta fala como se sente para retornar ao time: