Uma experiência inédita e marcante. Destaque da partida diante do Criciúma, na abertura do Brasileirão, Jean Carlos começou pela primeira vez um jogo de Série A como titular. E o jogador marcou o gol de empate do Juventude contra a equipe catarinense em 1 a 1, o primeiro do verdão da elite nacional de 2024. Com pouco tempo para comemorar o fato, o meia voltará a campo com o time alviverde nesta quarta-feira (17), quando o Verdão recebe o Corinthians, às 20h, no Alfredo Jaconi.