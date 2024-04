A diretoria de competições da CBF divulgou nesta sexta-feira (12) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas do Brasileiro Série C 2024. A competição inicia no dia 20 de abril para o Caxias. O Grená começará a trajetória em busca do acesso à Série B, no Estádio Centenário, diante do Athletic-MG, no sábado (20), às 19h30min. Na segunda rodada, o Grená encara o Botafogo-PB fora de casa, dia 28, domingo, às 19h.