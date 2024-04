O discurso entre jogadores, comissão técnica e direção está bem afinado no Estádio Centenário. Antes de falar em acesso à Série B, o Caxias definiu um objetivo inicial que é mencionado em todas as entrevistas: classificar para a segunda fase da Série C. O lateral-direito Marcelo é um dos remanescentes da temporada passada, que ficou marcada na história do clube com o sonhado retorno à Terceira Divisão Nacional. O jogador também comentou sobre classificar inicialmente.