Duas boas notícias estiveram em campo no treinamento do Caxias no CT Baixada Rubra na tarde desta quarta-feira (24). O técnico Argel ganhou duas opções para preparar a equipe que encara o Botafogo, na Paraíba, no próximo domingo (28). O atacante Gabriel Silva e o meia Peninha treinaram normalmente com os demais atletas e ficam à disposição do comandante grená para o duelo da 2ª rodada da Série C.