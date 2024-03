O Juventude tinha um objetivo bem definido de ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Gaúcho. A meta era decidir as quartas de final, em jogo único, no Estádio Alfredo Jaconi e evitar uma viagem longa antes de um duelo importante pela segunda fase da Copa do Brasil. Contudo, o time apresentou uma queda de rendimento e o objetivo traçado não foi alcançado.