O Juventude tem um novo goleiro para a temporada de 2024. Com experiência no futebol italiano, onde atuou por 10 anos, Gabriel Vasconcelos chega pronto para atuar. O atleta, de 31 anos, assinou contrato de empréstimo com o Alviverde até o final da temporada. Gabriel já está integrado ao elenco e realizou, na terça-feira, a primeira atividade sob o comando do técnico Roger Machado.