Após a classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho, o Juventude tem mais uma missão numa etapa eliminatória. Agora, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (13), às 21h30min, o Verdão recebe o Paysandu, no Estádio Alfredo Jaconi. Uma vitória garante a vaga na próxima fase da competição. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.