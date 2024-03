O Caxias entra em campo, neste sábado (2), às 16h30min, diante do Novo Hamburgo, no estádio do Vale. O confronto é válido pela última rodada da primeira fase do Gauchão. O técnico Argel Fuchs realiza apenas uma alteração no time titular. O volante Barba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora. Com isso, o substituto será Geilson.