O Caxias de Argel Fuchs tem outra cara. Em três jogos, duas vitórias e um empate. Igualdade no clássico Ca-Ju e vitórias diante do Avenida, pelo Gauchão, e Portuguesa Santista, que resultou na classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. E uma palavra resume o bom momento grená: confiança. O time readquiriu essa condição, após a chegada do treinador há algumas semanas.