O Caxias enfrenta o Novo Hamburgo, no sábado (2), às 16h30min, no estádio do Vale, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Já classificado matematicamente entre os oito melhores, o objetivo grená é melhorar sua posição e buscar o G-4, para ter a vantagem de jogar no Estádio Centenário o confronto único das quartas de final.