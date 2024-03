O Caxias já está classificado matematicamente para as quartas de final do Campeonato Gaúcho. Além disso, garantiu presença na segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o foco é melhorar a classificação na rodada final da primeira fase do Estadual. O time grená encara o Novo Hamburgo, no sábado (2), às 16h30min, no estádio do Vale.