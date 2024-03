O técnico Argel Fuchs comandou o último treinamento com o grupo de atletas do Caxias antes do duelo com o Novo Hamburgo. A atividade ocorreu na manhã desta sexta-feira (1º), no CT Baixada Rubra. Sem o volante Barba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o comandante grená não fez questão de esconder quem será o substituto: