Parecia que a história do Caxias do Sul Basquete seria contada de uma forma diferente neste sábado (9). Diante do tradicional Bauru, o time gaúcho teve uma grande atuação nos três primeiros períodos e chegou a abrir 15 pontos de vantagem na terceira parcial. Só que, mais uma vez, faltou consistência para segurar o placar. Resultado final: 79 a 75 para o Bauru.