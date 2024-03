O Caxias do Sul Basquete sofreu mais uma derrota no NBB 16. Em um jogo que também valia a Taça Festa da Uva, a equipe lutou até o fim no último quarto, mas acabou derrotada pela Unifacisa por 77 a 70. Foi a décima nona derrota do time caxiense em 27 partidas na competição. Com isso, perdeu mais uma posição e ocupa o 16º lugar, com a última vaga de classificação aos playoffs.