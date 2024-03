O Caxias do Sul Basquete entrou em quadra novamente na noite desta quarta-feira (20) pelo Novo Basquete Brasil (NBB) e conheceu mais uma derrota na competição. Jogando no Ginásio Poliesportivo Dr. Antônio Leme Nunes Galvão, o MorumBIS, a equipe de Caxias do Sul não conseguiu segurar São Paulo e acabou perdendo por 74 a 67.