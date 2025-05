Continuidade e conciliação

Superada a ansiedade pela definição do nome do novo papa, as expectativas passam a ser centradas na linha a ser adotada pelo norte-americano naturalizado peruano Robert Francis Prevost, 69 anos, sucessor de Jorge Mario Bergoglio. Os sinais iniciais indicam que haverá continuidade no legado de Francisco, embora se considere que Leão XIV – nome papal que escolheu – tenha um perfil capaz de agregar e ouvir, também, as vertentes consideradas mais conservadoras e doutrinárias da Igreja Católica.

Tão logo Prevost foi anunciado como pontífice, recorreu-se a sua biografia para inferir qual marca pessoal poderá imprimir após o papado transformador de Francisco, assim como a mensagem passada pela escolha dos cardeais no conclave. Apesar de ser preciso aguardar para confirmar as impressões preliminares, as primeiras palavras de Leão XIV dirigidas aos fiéis na Praça São Pedro e ao mundo reforçaram a percepção de sequência na abertura da Igreja e proximidade com o povo, mas também de uma missão conciliadora.

O novo papa, responsável por guiar 1,4 bilhão de católicos espalhados em todos os continentes, falou sobre “uma paz desarmada e uma paz desarmante”, menção própria para um momento de tantos conflitos em curso e que ameaçam eclodir. Também referiu “uma Igreja que constrói pontes”, o que indica uma postura em busca de avenças. Diante de tantas intolerâncias e divisões que parecem irreconciliáveis inclusive na base das sociedades, é uma característica não só desejável, como necessária. Seria marcante se, no futuro, Leão XIV fosse lembrado por sua contribuição ao diálogo entre os cidadãos, pouco importa a fé que professam. Moderação, afinal, faz falta em tempos de posições exacerbadas que muitas vezes resvalam para o radicalismo. Esta, aliás, foi uma das marcas do papa Francisco, incentivador do diálogo inter-religioso.

Embora tenha nascido em Chicago, nos EUA, tornando-se o primeiro papa norte-americano, Robert Prevost trilhou a maior parte de sua trajetória religiosa no Peru. Em meio à profusão de simbolismos que permeiam a escolha do Sumo Pontífice, não passou despercebido o fato de ter se pronunciado também em espanhol. Assim, não deixa também de ser uma espécie de representante da América Latina, por conhecer bem a região. Prevost foi nomeado cardeal em 2023 por Francisco e ocupava duas funções de grande relevância no Vaticano: a de prefeito do Dicastério para os Bispos, órgão que cuida da nomeação de bispos, e a de presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina.

A escolha do nome pontifício também é fonte de indícios sobre as diretrizes de Robert Francis Prevost. Leão XIII, em seu papado de um quarto de século a partir de 1878, ficou conhecido como fundador da Doutrina Social da Igreja, o que o aproximaria ainda mais das posições de Francisco. Mas, ainda que se inspire no antecessor, por certo o novo papa imprimirá o seu estilo, conceitos e princípios próprios para conduzir os católicos, dar respostas aos dilemas da atualidade e enfrentar os problemas internos da Igreja. O primordial é que, entremeada nas mensagens do novo papa, esteja a pregação incansável da concórdia entre os povos. _