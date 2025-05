Dorival tem dúvida no meio-campo para definir equipe que encara o Mirassol no Brasileiro

O técnico Dorival Júnior ainda não sabe se vai poder contar com o meio-campista José Martínez para a rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Com dores na região posterior da coxa esquerda, o atleta está sendo avaliado pelo departamento médico e surge como dúvida para o duelo com o Mirassol.

Nesta quinta-feira, o treinador comandou um treino tático como parte da preparação para definir o time e vai observar algumas peças que podem ser encaixadas no setor de meio-campo caso o venezuelano fique de fora.

O jogador, que sentiu o incômodo na partida com o América de Cali, pode ser substituído por Ryan ou Charles. Outra possibilidade seria formar uma dupla de volantes com Raniele e Maycon.

Dorival, no entanto, deverá adotar a cautela sobre o assunto. Ele deve ter uma conversa com o departamento médico para saber da condição do atleta e vai deixar a definição do time para o treino desta sexta-feira.

A atividade do elenco profissional teve início nesta quinta com um vídeo onde a parte tática foi abordada. Um exercício de enfrentamento também foi realizado, além de um trabalho de posse de bola.