Vélez Camaquã perde principal jogador para o futsal japonês e tem goleiro como dúvida para a próxima partida

Gabriel Gurgel deixa o Vélez Camaquã com pouco mais de três meses no clube.

O ala Gabriel Gurgel não defenderá mais o Vélez Camaquã . O jogador de 28 anos foi contratado pelo Nagoya Oceans , do futsal japonês. O clube asiático pagou a multa rescisória ao time gaúcho e negociou o acerto com o atleta.

Natural de Jaguaruana (CE), Gurgel chegou ao Vélez no dia 19 de janeiro deste ano . Ele foi a principal contratação da equipe, que disputa a Liga Nacional de Futsal (LNF) pela primeira vez em 2025. Em sete jogos oficiais, sendo dois da LNF e cinco da Taça Farroupilha , sem contar quatro amistosos, o ala marcou dois gols.

Esta será a primeira experiência de Gabriel Gurgel fora do país. No futsal brasileiro, ele foi bicampeão da Libertadores por ACBF e Cascavel. No time paranaense, também venceu a Liga Nacional de Futsal.