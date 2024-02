O Juventude por terminar a terça-feira (13) na liderança do Gauchão 2024. Basta a equipe de Roger Machado derrotar o São Luiz, em jogo válido pela oitava rodada da competição, e que inicia às 20h, no Estádio 19 de Outubro. Com 13 pontos, a equipe alviverde chegaria aos 16 em caso de vitória em Ijuí e ultrapassaria a dupla Gre-Nal no saldo de gols.