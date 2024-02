O Juventude voltou aos treinamentos na tarde desta quinta-feira (15). O foco é 100% no clássico Ca-Ju da próxima segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 9ª rodada Campeonato Gaúcho. O técnico Roger Machado deverá contar com os cinco atletas que foram preservados nas rodadas anteriores.