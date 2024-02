O Juventude terminará a 8ª rodada do Campeonato Gaúcho na terceira colocação com 14 pontos. A campanha alviverde apresenta quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram 13 gols marcados, sendo o melhor ataque, e sofreu somente cinco. No entanto, um número defensivo chama a atenção e liga um sinal de alerta no Estádio Alfredo Jaconi. Quatro gols, dos cinco sofridos, foram surgiram de jogadas aéreas.