Samuel Deuner é o novo goleiro do Caxias. O jogador foi apresentado oficialmente, nesta terça-feira (20), e concedeu entrevista coletiva. Agora, com 23 anos, o atleta foi revelado pela base grená e estava atualmente defendendo as cores do Samambaia, do Distrito Federal. Ele chega por empréstimo até o final da Série C.