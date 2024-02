O Esportivo anunciou mais um reforço para a disputa da Divisão de Acesso em 2024. Ronald Abreu, goleiro de 20 anos, que estava no Juventude, vai vestir a camisa da equipe do técnico Gustavo Papa. Natural de Honório Serpa, cidade do sudoeste do Paraná, o atleta possui uma longa história nas categorias de base do Juventude, além de uma passagem pela base do Corinthians entre 2019 e 2021.