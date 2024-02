No próximo domingo (11), o Caxias tentará fazer as pazes diante de seu torcedor. A equipe não vence há dois jogos no Estádio Centenário. Depois de derrotar o Grêmio em Caxias do Sul, na largada do Gauchão 2024, o time grená empatou com o São Luiz e perdeu para o Brasil-Pel. O quarto confronto em casa será contra o Santa Cruz e é válido pela 7ª rodada da competição. A partida está marcada para às 20h.