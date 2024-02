A tarde de sábado (24) será de reencontro no Estádio Centenário. Depois de quase 13 anos, Argel Fuchs comandará o Caxias diante de seu torcedor. A última vez em que o técnico comandou uma partida na casa grená foi no dia 4 de setembro de 2011. Derrota para o Santo André por 3 a 1, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Brasileiro. Mas naquele ano, o treinador já havia cumprido a missão de salvar a equipe do rebaixamento para a Quarta Divisão.