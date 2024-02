Antes de encarar o Avenida, no sábado (24), o técnico Argel Fuchs comandou o penúltimo treinamento com o grupo de atletas do Caxias na tarde desta quinta-feira (22). A atividade aconteceu no gramado do Estádio Centenário. E, num primeiro momento, o comandante grená repetiu a escalação que iniciou o clássico Ca-Ju 288.