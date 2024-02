O cenário é outro. Depois de dar uma resposta no clássico Ca-Ju do Alfredo Jaconi, o Caxias muda o foco e se concentra no duelo com o Avenida, pela 10ª rodada do Gauchão 2024. O confronto de sábado (24) pode encaminhar a vaga da equipe de Argel Fuchs para a segunda fase da competição. E o comandante grená recebeu boas notícias na tarde desta quarta-feira (21).