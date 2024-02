Os problemas do Caxias no Campeonato Gaúcho 2024 não foram poucos. Mas em nenhum momento eles passaram pela camisa 9. Os centroavantes do clube têm dado conta do recado. Álvaro iniciou a competição como titular e de cara marcou três vezes nas primeiras três rodadas da competição. Antes de ser suspenso para o Ca-Ju, Joel Pantera substituiu o artilheiro, lesionado, e marcou dois gols. Agora, é a vez de Gabriel Silva desfrutar dos efeitos da camisa 9.