Ainda é cedo para saber se os ventos que sopram no Estádio Centenário mudaram por completo. Mas a primeira amostragem do novo Caxias sob o comando de Argel Fuchs foi positiva. O time conseguiu um empate no Ca-Ju 288, quando todo o favoritismo estava no lado do Juventude. E mais do que o resultado, o desempenho e a atitude dos atletas no clássico chamou a atenção. Inclusive até de quem ficou esperando por um espaço no banco de reservas.