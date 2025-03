G7 reafirma 'apoio inabalável' à integridade territorial da Ucrânia

"Os membros do G7 reafirmam seu apoio inabalável à Ucrânia na defesa de sua integridade territorial", declarou o grupo no final da reunião de ministros das Relações Exteriores realizada no Canadá.

Na declaração conjunta, as potências apoiaram a proposta dos EUA de trégua e alertaram que a Rússia pode enfrentar novas sanções "se o cessar-fogo não for alcançado".

"Todos os ministros das Relações Exteriores do G7 concordam com a proposta de cessar-fogo dos EUA, que é apoiada pelos ucranianos, e agora estudamos e observamos a reação da Rússia", disse a ministra das Relações Exteriores do Canadá, Melanie Joly, no último dos três dias de reunião em Quebec.