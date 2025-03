Caxias Basquete domina o São Paulo e conquista segunda vitória seguida no NBB

Com uma forte marcação, Caxias segurou o time paulista. Thais Souza / CXSB, Divulgação

O Caxias do Sul Basquete manteve o embalo e a sequência positiva no NBB. Na noite desta quinta-feira (13), o time de Rodrigo Barbosa teve uma ótima atuação coletiva e derrotou o São Paulo por 76 a 65, no Ginásio do Sesi.

Foi a nona vitória do Caxias na competição e a segunda seguida. Além disso, dos seis últimos compromissos como mandante, os gaúchos venceram cinco. Com o resultado, o Gambas subiu na classificação e ocupa o 14º lugar, ultrapassando Pato e Mogi.

A próxima partida da equipe caxiense será novamente diante do torcedor. No sábado (15), o adversário será o Paulistano, às 17h, no Ginásio do Sesi.

Com Fabrizzio, Arthur, Betinho, Isaac e Vini Chagas no quinteto inicial, o Caxias teve um primeiro quarto de supremacia diante do tricolor paulista. Apostando em um jogo de maior força física e arremessos próximos ao garrafão, o time de Rodrigo Barbosa levou a melhor nos rebotes ofensivos e venceu a parcial por 20 a 18.

A largada para o segundo período foi ainda melhor. Em um jogo coletivo e com Isaac se destacando, com 11 pontos até o intervalo, o time da casa chegou a abrir 16 pontos de vantagem. Repetindo a forte marcação das últimas partidas, o Caxias não deixou os principais jogadores do São Paulo confortáveis e, assim, foi para o intervalo vencendo por 47 a 34.

Aproveitando os desfalques do adversário, como Tyrone e Faverani, o Caxias seguiu insistindo em ataques mais próximos a cesta e na intensidade do jogo. Mesmo com o São Paulo melhorando sua marcação, o time do técnico Guerrinha não encontrava soluções para reduzir a vantagem. No fim do período, 62 a 51.

No começo do último período, Bennett e André Góes até tentaram mudar o cenário do jogo, mas o Caxias se manteve concentrado e aproveitando os erros do adversário em contra-ataques. Assim, sem sustos e com 14 a 14 na parcial decisiva, o time caxiense comemorou mais uma vitória diante do seu torcedor.