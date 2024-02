O sábado (17) foi intenso para o técnico Argel Fuchs. Entre reuniões e entrevista coletiva de apresentação, o treinador já comandou o primeiro treino com o elenco grená. A atividade aconteceu no final da tarde. O novo comandante teve somente esse treinamento e o de domingo para definir o time que inicia o clássico Ca-Ju 288, de segunda-feira (19), às 20h, no Estádio Alfredo Jaconi.