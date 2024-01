A Seleção Brasileira voltará a ser comandada por um treinador com passagem pela dupla Ca-Ju. Com a confirmação de Dorival Júnior à frente do time verde amarelo, mais um nome é acrescentado a lista dos que já treinaram Caxias ou Juventude. O novo comandante da Seleção comandou o Ju em apenas quatro partidas em 2005.