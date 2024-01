O técnico Roger Machado pode ter um desfalque para o começo do Campeonato Gaúcho. O atacante Gabriel Taliari sentiu um desconforto no joelho. O jogador não vem trabalhando com bola. Referência no ataque, o atleta pode desfalcar o time na partida de estreia do Campeonato Gaúcho, quando o Juventude enfrenta o Santa Cruz, sábado (20), às 19h, no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.