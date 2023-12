Com 22 atletas no elenco atual, a ideia da direção do Caxias é que o grupo grená tenha entre 27 e 28 jogadores para que o técnico Gerson Gusmão tenha opções de montar uma nova equipe em 2024. Além dos nove reforços já anunciados, o Grená tem acerto encaminhado com mais quatro reforços: dois centroavantes, um atacante de lado de campo e um meia.