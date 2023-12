Após a apresentação do elenco na tarde desta segunda-feira (4), o vice de futebol do Caxias, Paulo César Santos, e o executivo Newton Drummond concederam a primeira entrevista coletiva, abrindo os trabalhos no Estádio Centenário para a próxima temporada. Em 2024, além de ter garantido o acesso à Série C, o clube também irá disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho. E os dirigentes grenás fizeram questão de ressaltar que o clube traçou dois objetivos principais para o começo do ano.