Após uma semana de indefinições, especulações sobre o futuro e dúvidas para o torcedor jaconero, o Juventude tem a convicção, momentânea, de que o técnico Thiago Carpini comandará o time em 2024. O treinador, que tem contrato até o final da próxima temporada, terminou o ano valorizado e recebeu uma proposta do Santos. No entanto, optou pela continuidade no Verdão. O Cruzeiro também é especulado numa possível investida no comandante alviverde.