O Juventude comprou em definitivo o atacante Gabriel Taliari. O atleta pertencia ao Capivariano-SP e estava por empréstimo no Estádio Alfredo Jaconi. Logo após o acesso à Série A do Brasileiro, o Juventude comunicou o time paulista que iria adquirir o atleta e pagaria o valor estabelecido em contrato, na casa de R$ 1 milhão de reais. O único empecilho para a demora no anúncio era a forma do pagamento do valor.