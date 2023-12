O mercado da bola está movimentado no cenário nacional. O Juventude está em plena montagem do elenco de jogadores para a temporada de 2024. Mais três nomes estão encaminhados com o alviverde para o elenco do técnico Thiago Carpini. O clube busca fechar com o Sport o empréstimo do goleiro Renan. Também do time de Recife deverá vir o lateral-direito Ewerthon. O terceiro nome que deve ser anunciado pelo clube é o zagueiro Lucas Freitas, que pertence ao Palmeiras.