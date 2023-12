O meia Nenê vai renovar o seu vínculo com o Juventude até o final de 2024. O camisa 10 desembarcou em Caxias do Sul nesta sexta-feira (22), e durante a noite esteve no Shopping Villagio, junto com o presidente Fábio Pizzamiglio e integrantes dos departamentos de comunicação e marketing do clube gravando vídeos, que serão utilizados no seu anúncio oficial pelo clube. O jogador será o grande presente de Natal ao torcedor jaconero.