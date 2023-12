Uma ideia que nasceu dentro do comitê gestor do departamento de futebol do Juventude foi colocada em prática. Na aclamação do presidente Fábio Pizzamiglio, uma novidade foi anunciada. O Juventude criou a vice-presidência das categorias de base. O nome escolhido para a função é de Jones Biglia, que integrava o comitê junto com Almir Adami e Luís Carlos Bianchi.