Os 86 conselheiros do Juventude presentes escolheram na noite desta terça-feira a direção que comandará o clube para o biênio 2024/2025. Por aclamação, Fábio Pizzamiglio terá continuidade no comando do Juventude. A eleição ocorreu na sala de reuniões do Conselho Deliberativo Walter dal Zotto, junto ao Estádio Alfredo Jaconi.